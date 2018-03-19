تم تعيين الحكم الدولي المصري أحمد محروس حسن الغندور لإدارة المباراة الودية التي تجمع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم أمام نظيره التنزاني يوم الخميس المقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي (18:00) حسب ما علم اليوم الإثنين من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

ويساعد الغندور خلال هذا اللقاء كلا من أحمد توفيق طالب علي ويوسف وحيد البستاتي بينما تم تعيين الجزائري عوينة السعيد كحكم رابع ومسعود كوسة محافظ اللقاء.

وباشر الخضر تربصا تحضيريا اليوم الإثنين بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة) بحضور 24 لاعبا منهم 11 لاعبا محليا ينشطون في بطولة الرابطة المحترفة الأولى تحسبا للمباراتين الوديتين أمام تنزانيا وإيران (27 مارس بالنمسا) تحسبا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

كما سيجري المنتخب الوطني مباراة ودية ثالثة أمام نظيره البرتغالي يوم 7 جوان بلشبونة.