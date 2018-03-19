أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، أن المغرب لم يطلب أي دعم من المملكة لاستضافة كأس العالم في 2026.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الأحد، إنه إذا طلب من السعودية دعم ملف مونديال 2026، ستبحث الرياض عن مصلحتها أولا، مضيفا "اللون الرمادي لم يعد مقبولا".

وأضاف المسؤول السعودي في تغريدة أخرى"هناك من أخطأ البوصلة إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت دع الدويلة تنفعك…"

وتعد هذه رسالة موجهة للمغرب كونه الدولة العربية الوحيدة المتقدمة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

أعقبت تغريدات آل الشيخ عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لجأ مغردون مغاربة إلى هاشتاغ #المغرب 2026 للرد على تصريحات المسؤول السعودي.

واعتبر مغردون تصريحات رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، ردا سعوديا على موقف المغرب "الحيادي" من الأزمة الخليجية، وفق تعبيرهم.

وكانت المملكة المغربية قد اختارت الوقوف على الحياد فيما يخص الأزمة الخليجية، ورفضت الانضمام لدول الحصار.

ومع بدء الحصار على قطر أرسل المغرب طائرات محملة بمواد غذائية إلى قطر، كما دعا دول الخليج لـ"ضبط النفس، والتحلي بالحكمة، كما يعد العاهل المغربي الملك محمد السادس، من أوائل الزعماء الذين زاروا قطر.

جدير بالذكر أن المغرب ينافس الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من أجل استضافة كأس العالم 2026.