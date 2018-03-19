قال الشيخ أزهر سنيقرة، إمام مسجد حي الصنوبر البحري في المحمدية، وهو المعروف بكونه أحد دعاة التيار المدخلي في الجزائر، في تدوينة صغيرة على شبكة التواصل الاجتماعي ”تويتر”، عن شيخه ربيع المدخلي وسائر علماء السنّة، السلفيون طبعا: ”لا يطعن فيهم ولا يُقلّل الأدب معهم إلاّ صاحب هوى مفتون أو حزبي حاقد معفون”! وأضاف ”ولا يعتقد عصمتهم إلاّ صاحب سُنّة بها يصول ويجول!”، ومنه إن الشيخ سنيقرة عليه أن يخبرنا ما مدى صحة الاعتقاد بأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، عليهم الصلاة والسلام، وعلى وزارة الشؤون الدينية أن تخبرنا عن سبب سكوتها عن آراء مثل هذه؟