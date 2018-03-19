



كشفت شركة "آي بي إم" الأمريكية عما تقول إنه أصغر حاسوب في العالم، إذ يقل حجمه فعليا عن حبة الملح.



ورغم الصغر الفائق لهذا الحاسوب، فإنه يملك قوة تعادل حاسوب بمعالج x86 من فترة التسعينيات، لكنه يحتاج إلى مجهر لرؤيته.



يكلف الحاسوب أقل من عشرة سنتات لتصنيعه، وسيتضمن "عدة مئات الآلاف من الترانزستورات"، وفقا للشركة، وهذا سيتيح له "المراقبة، والتحليل، والتواصل، وحتى معالجة البيانات".



ولهواة العملات الرقمية، فإنه يمكن لهذا الحاسوب فائق الصغر أن يعمل مع "سلسلة الكتل" (blockchain)، حيث سيكون مصدر بيانات لتطبيقات سلسلة الكتل، والهدف من هذا الحاسوب هو المساعدة في تتبع شحنات البضائع واكتشاف السرقات وعدم الالتزام، كما بإمكانه القيام بمهمات الذكاء الاصطناعي البسيطة مثل فرز البيانات التي تعطى له.



ووفقا لرئيس الأبحاث في "آي بي إم" أرفيند كريشنا فإن هذا الحاسوب مجرد بداية، ففي غضون الخمس سنوات المقبلة، فإن مثل هذه الحواسيب فائقة الصغر ستكون مدمجة في الأجسام والأجهزة التي نستخدمها يوميا.



ولم يتضح بعد متى سيتم طرح هذا الحاسوب، حيث ما يزال باحثو "آي بي إم" يختبرون النموذج الأولي منه.



