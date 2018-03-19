نفى مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، أيّ تغيير في الرزنامة الوطنية للتلقيح بسبب انتشار مرض البوحمرون. وقال إنَّ التلقيحات الجارية والتي ستمسّ الرُضَعَ بداية من 6 أشهر هي ظرفية ومرتبطة بالحالات المسجلة فقط.



أضاف مدير الوقاية، أمس، في تصريحه لـ”الخبر”، على هامش منتدى الإذاعة، أنّ وزارة الصحة أمرت خلال حملة التلقيح التي شملت 24 ولاية ظهرت فيها الحالات المؤكدة للبوحمرون، بتلقيح الرضع ممن بلغ سنهم 6 أشهر، بعد أن تبيّن أن الإسراع في التلقيح المبكر يقي من الإصابة، خاصة وأن الرزنامة الوطنية تخصص هذا النوع من التلقيح وكذا اللقاح المضاد للحصبة الألمانية إلى غاية بلوغ الرضيع 11 شهرا وتعاد عند بلوغه 18 شهرا.



ونوّه المتحدث في تصريحاته لنا دائما، أن هذا التوجّه ينطبق على كل الولايات التي سجلت إصابات، وعند ظهور أي حالة في ولايات جديدة، ستطبّق عليها نفس التعليمات من أجل احتواء الإصابات، وهذا تماشيا مع خلايا المتابعة المنصبة عبر 48 ولاية، على أن تتوقف هذه الإجراءات بعد احتواء الإصابات، وتبقى الرزنامة الوطنية للتلقيح مثلما هي عليه منذ انطلاقها في 24 أفريل 2016.



وفي سؤال آخر عن علاقة عزوف الأولياء عن لقاح البوحمرون، أن هناك دراسات عالمية كشفت أنه وراء تسجيل ارتفاع في حالات التوحد عند الأطفال، قال فورار إن هذه الإشاعات انتشرت بقوة، إلا أنها غير صحيحة والمنظمة العالمية للصحة نفت أي علاقة بينهما، في الوقت الذي نصح بضرورة متابعة المصابين بالبوحمرون والعمل على التلقيح، لأنه الوسيلة الوحيدة لتفادي المضاعفات، خاصة وأن هذا الأخير يستهدف جهازين مهمين في جسم الإنسان وهما الرئتين والمخ.



وخلال مداخلته في “فوروم” الإذاعة، أكد مدير الوقاية بوزارة الصحة، على تلقيح 260 ألف شخص بمعدل 67 بالمائة. أما حالات الوفيات لحد الآن، فقد بلغت 6 حالات، أربعة منها في ولاية الوادي وحالة في ولاية ورقلة وأخرى في بسكرة، في الوقت الذي بلغ عدد الحالات المسجلة لحد الآن 4181 حالة.



من جهة أخرى، هاجم جمال فورار، الأطراف التي كانت وراء عزوف الأولياء على تلقيح أبنائهم ضد البوحمرون والحصبة الألمانية عند انطلاق الحملة الوطنية في مارس 2016، لأنهم كانوا وراء المخاوف التي بثوها في نفوس الأولياء تسببت فيما بعد في رفض هؤلاء تلقيح أبنائهم، وهم يدفعون ثمن هؤلاء، حسبهم، بعد تسجيل حالات في أكثر من 20 ولاية، ودعاهم إلى الظهور من جديد لرؤية الوضع المؤسف في عدد من الولايات بعد أن فقدوا أرواحا بسبب هذا المرض كان يمكن للتلقيح أن يجنّبهم ذلك.



وفي سياق منفصل وحول الأنفلونزا الموسمية، قال ممثل وزارة الصحة، إن عدد الوفيات استقر عند 26 شخصا وهي حالات معقدة، إلا أن التلقيح، حسبه، أعطى نتائج إيجابية، حيث لم تسجل أية حالة وفاة جديدة منذ شهر.