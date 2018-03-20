قرر قاضي التحقيق لمحكمة نانتير بباريس، وضع الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي تحت النظر في إطار التحقيق في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2007 من قبل ليبيا.

حيثيات القضية تعود لكشف موقع "ميديابارت" سنة 2012 عن وثيقة تشير إلى قيام نظام الراحل معمر القذافي بتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي، ما أدى إلى تفعيل تحقيق قضائي مكن بعد أكثر من 6 سنوات من الوقوف على عدة عوامل تؤكد إمكانية حصول ساركوزي فعلا على مبالغ مالية معتبرة من طرف معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية التي قادته لرئاسة فرنسا بين 2007 و2012 .

وسيستمر توقيف ساركوزي تحت النظر على الأقل 24 ساعة، سيتم خلالها التحقيق معه حول كل تفاصيل الملف.