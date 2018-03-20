ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المائة اليوم الثلاثاء مدعومة بالتوترات في الشرق الأوسط ومخاوف من تفاقم هبوط إنتاج فنزويلا.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة 62.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش مرتفعا 56 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمائة، عن مستوى الإغلاق السابق.

وبلغ خام برنت في التعاملات الآجلة 66.61 دولار للبرميل مرتفعا 56 سنتا، أو 0.9 بالمائة.

وقال سوكريت فيغاياكار مدير استشارات الطاقة في تريفكتا في مذكرة "التوترات بين السعودية وإيران قدمت شيئا من الدعم للأسعار"، كما لقيت الأسواق دعما من القلق بشأن تراجع إنتاج فنزويلا.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إلى إنه من الواضح أن فنزويلا "معرضة لتراجع سريع" في الإنتاج وأن مثل هذا الأمر قد يتسبب في حدوث عجز في الأسواق العالمية.