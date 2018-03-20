أوقفت الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث بمدينة مستغانم، أب وابنه القاصر بتهمة المتاجرة في المؤثرات العقلية وحجز ما يقارب 700 قرص مهلوس، حسبما علم اليوم الثلاثاء من هذا السلك الأمني.

وأوضح المصدر، أن العملية جاءت بعد معلومات وردت إلى المصالح الأمنية مفادها أن أحد القصر البالغ من العمر 16 سنة متورط في العديد من قضايا السرقة من داخل المساكن والمحلات التجارية بعدة أحياء بمدينة مستغانم.

وبعد التعرف على المشتبه فيه والحصول على إذن بتفتيش المسكن العائلي من وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بما يقارب 700 قرص من مختلف الأنواع.

وبينت التحقيقات أن الكمية المحجوزة ملك لوالد المشتبه فيه البالغ من العمر 49 سنة، الذي تحصل عليها بواسطة وصفات طبية بغرض العلاج لأنه يعاني من اضطرابات عقلية واستغل مرضه للاحتفاظ بهذه الكمية الكبيرة للمتاجرة بها بمساعدة ابنه.

وتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم الذي أمر بإيداع الابن القاصر بمؤسسة إعادة التربية بحي الدرب بمستغانم وإيداع الوالد الحبس المؤقت.