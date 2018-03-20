تم اليوم الثلاثاء وضع ترامواي ورقلة حيز الخدمة التجارية تحت اشراف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان رفقة السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني.

و سيشرع ابتداء من اليوم في الاستغلال التجاري لوسيلة النقل الحضري الجماعي التي ستقطع مسافة 9.7 كم ما سيضمن نقل أزيد من 3 آلاف راكب في الساعة عبر 15 محطة توقف انطلاقا من حي النصر غرب ورقلة باتجاه المجمع التجاري مرورا بشارع أول نوفمبر وشارع الجمهورية.

و ألح وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، الذي توجه على متن إحدى عربات الترامواي من المحطة رقم 16 مقابل المجمع التجاري بوسط المدينة وإلى غاية محطة الصيانة 27 فبراير 1962، على ضرورة الحفاظ على هذا "المكسب الكبير" الذي سيساهم في تحسين نوعية النقل و الخدمة العمومية وتسهيل تنقلات المواطنين فضلا عن مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

ويعد ترامواي ورقلة الذي يضم مركزا للصيانة و التحكم عن بعد الذي يتربع على مسافة 5.5 هكتار الأول من نوعه بجنوب الوطن.