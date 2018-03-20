أوقفت وحدات للجيش الوطني الشعبي يوم أمس الإثنين، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، ثلاثة مهربين وحجزت 1100 لتر من الوقود وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن وثلاثة مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط، حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم.

وبالوادي أوقفت مفرزة أخرى، مهربا على متن سيارة نفعية مُحملة بـ 20 قنطارا من مادة التبغ.

ومن جهة أخرى، أوقفت وحدات الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار وغرداية.