لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 25 آخرين بجروح في ثمانية حوادث مرور سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر القطر الوطني، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية بسكرة بوفاة أربعة أشخاص في مكان الحادث وإصابة شخص أخر، إثر اصطدام سيارتين من الوزن الخفيف ببلدية عين الناقة.

كما قامت وحدات الحماية بـ 836 تدخلا في الفترة ما بين 11 و 17 مارس الجاري وذلك لإخماد 511 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.