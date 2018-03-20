هدد المدير العام لاتحاد بلعباس قدور بن عياد اليوم الثلاثاء بالاستقالة من منصبه كرد فعل منه على ما وصفه بتجاهل بقية المسيرين لشؤون النادي الناشط في الرابطة الأولى الذي يواجه مشاكل كثيرة، حسب ما استفيد من المعني.

وأوضح بن عياد بأنه لن يكون بوسعه الوفاء بالتزاماته تجاه اللاعبين الذين وعدهم بتسوية وضعيتهم المالية خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما رفض أغلبية المساهمين في الشركة الرياضية للنادي المساهمة في هذه العملية باستثناء رجل الأعمال عكاشة حسناوي، "الذي بدونه كانت أمور الاتحاد أكثر سوء"، على حد تعبيره.

وتأسف نفس المسؤول لإخفاق كل محاولاته لإقناع ممولين جدد للالتحاق بالنادي سواء من داخل مدينة سيدي بلعباس أو خارجها، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها فريقه، والتي زادها صعوبة تجميد الحساب البنكي للنادي بأمر من العدالة التي لجأ إليها كثير من الدائنين ومن بينهم لاعبون سابقون في تشكيلة ''المكرة''.

وفضلا عن ذلك، يتعين على إدارة الاتحاد، يضيف بن عياد، تسديد ديون الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي تكفل بتسديد مستحقات اللاعب الكونغولي السابق في الفريق جيسي مايال بالعملة الصعبة من أجل تجنيب أبناء سيدي بلعباس عقوبات أخرى من طرف الاتحاد الدولي للعبة الذي كان قد حكم بخصم ست نقاط من رصيدهم في البطولة المحلية مطلع العام الجاري.

ويخشى المدير العام لاتحاد بلعباس من أن تتسبب هذه المعطيات في أزمة جديدة بالنادي الذي بدأ يستعيد أنفاسه بعد ابتعاده مؤخرا عن منطقة الخطر وتأهله إلى نصف نهائي كأس الجمهورية لثالث مرة على التوالي.