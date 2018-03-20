دخل الأطباء الداخليون اليوم في إضراب مفتوح تضامنا مع الأطباء المقيمين بعد أحداث يوم أمس التي سجلت توقيفات وجرحى في صفوفهم ، وللتنديد بالسياسة التي انتهجتها إدارة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق الأطباء المقيمين للحد الأدنى للخدمات ، أين تم تكليفهم بمهام خارج عن صلاحياتهم تسببت في ضغط واسع عليهم رغم أنهم في مرحلة التكوين وليسوا موظفين في المستشفيات.

وحسب تصريحات عضو تنسيقية الأطباء الداخليين بمستشفى محمد لمين دباغين، مايو سابقا، محمد جمعة لـ"الخبر" فإنه بعد دخولهم في إضراب ليومين من كل أسبوع، قرروا الدخول في إضراب مفتوح وكانت الانطلاقة اليوم من المستشفيات الجامعية بالعاصمة، على أن يمتد لباقي المستشفيات الجامعية الوطنية من أجل تحقيق مطالبهم المرفوعة، والتضامن مع زملائهم المقيمين خاصة وأن مطالبهم مشتركة في تحسين المنظومة الصحية.