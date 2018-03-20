تمكن عناصر الأمن بمدينة تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من خمسة أفراد قامت باختطاف قاصر، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي.

عملية التوقيف قام بها عناصر من الأمن الحضري بتلمسان بعد إبلاغ أحد المواطنات عن اختفاء ابنتها القاصر البالغة من العمر 16 سنة التي تم استدراجها من طرف أشخاص مجهولين من أجل الفعل العلني المخل بالحياء، حسب ما ورد في البيان.

و سمحت عملية التحري في اليوم الموالي من اختطاف الفتاة القاصر و كذا تلقي بلاغ من أحد المواطنين القاطنين بحي "أوجليدة" ببلدية تلمسان يفيد بتواجد فتاة مع مجموعة من الشباب بداخل أحد المنازل بهذا الحي، حيث ألقت فرقة الأمن القبض على أفراد هذه العصابة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 34 سنة من بينهم امرأة و العثور على الفتاة القاصر المختطفة معهم، و تم عرض القاصر على الطبيب الشرعي الذي أكد تعرضها للفعل المخل بالحياء.

و قد تم تقديم عناصر هذه الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان الذي اصدر في حق أربعة منهم أمرا بالإيداع و وضع المرأة تحت الرقابة القضائية.