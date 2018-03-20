صنف موقع شركة الاستشارات الأمريكية "ميرسر" اليوم الثلاثاء، الجزائر العاصمة في المرتبة 184، كأحسن مدن العالم من حيث طبيعة الحياة من أصل 231 مدينة في العالم شملها التصنيف.

ويعتمد التصنيف على 39 معيار لتقييم طبيعة الحياة في مدن العالم، على غرار مؤشر الجريمة إلى إدارة النفايات و نشاط وسائل النقل العام وإمدادات الكهرباء والخدمات الهاتفية والمناخ.

واعتبر التصنيف الجزائر العاصمة من أسوأ المدن عيشا ولا تزال بعيدة عن مستوى مدن البلدان المغاربية، حيث تحتل تونس العاصمة 114 والرباط 117 والدار البيضاء 124 ، رغم تأخرها مغاربيا إلا أنها أحسن من طهران 200، وطرابلس الليبية في المرتبة 218.فيما جاءت صنعاء وبانغي وبغداد في ذيل التصنيف كأسوأ مدن العالم.