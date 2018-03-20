أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعفرون التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني للبليدة، مجرما خطيرا كان في حالة فرار منذ سنتين، حسبما كشفت عنه هذه الهيئة الأمنية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء.

وأوضح ذات المصدر، أن المشتبه فيه الذي كان يستعد للهجرة نحو دولة المغرب محكوم عليه غيابيا بـ 15 سنة حبسا نافذا كما كان محل قبض بسبب حيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون رخصة و كذا حيازة مخدرات قصد ترويجها حيث تم ضبط كمية معتبرة منها داخل مسكنه و المقدرة بـ 297 قرصا مهلوسا و 774 كلغ من الكيف المعالج و مبلغ مالي يقدر بـ 190 ألف دج من عائدات بيع هذه السموم.

و قد تم إيداع المشتبه فيه مؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالبليدة بعد تقديمه أمام الجهات القضائية.