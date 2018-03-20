قدر العجز التجاري للجزائر خلال الشهرين الأولين للسنة الجارية بـ 97 مليون دولار أمريكي مقابل 2.33 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة 2017, ما يمثل انخفاض قيمته 2.33 مليار دولار أي تراجع بنسبة 96 %, حسب ما علم لدى الجمارك.

وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن الصادرات ارتفعت إلى 7.101 مليار دولار أمريكي خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين مقابل 5.67 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017, اي بزيادة نسبتها 25.24 % ما يمثل 1.431 مليار دولار بين الفترتين موضوع المقارنة.

وفيما يخص الواردات, اكد ذات المصدر أنها انخفضت إلى 7.198 مليار دولار من جانفي إلى فيفري 2018 مقابل 8.002 مليار دولار أثناء نفس الفترة من السنة الفارطة, أي بانخفاض قيمته 804 مليون دولار (- 10.05 %).

وقد ضمنت الصادرات تغطية الواردات بنسبة 99 % خلال الشهرين الأولين للسنة الجارية مقابل 71 % خلال نفس الفترة من سنة 2017 .