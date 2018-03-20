أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء عقد القمة العربية في 15 أفريل المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال أبو الغيط , في تصريحات صحفية اليوم, إن "القمة العربية الـ29 ستعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق 15 أفريل المقبل".

وأضاف أبو الغيط إن "الأمانة العامة تلقت إخطارا رسميا من حكومة المملكة العربية السعودية بذلك", مشيرا إلى أن اجتماع القمة ستسبقه عدة اجتماعات تحضيرية على نحو ما جرت عليه العادة اعتبارا من 9 أفريل المقبل. و تم إبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ انعقاد القمة العربية".

وتعقد القمة العربية بشكل دوري في أواخر شهر مارس من كل عام, غير أنه تم تأجيل موعد القمة لهذا العام نظرا للانتخابات الرئاسية المصرية.