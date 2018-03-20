أعلنت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية اليوم الثلاثاء في بيان لها عن تشغيل نظام تحديد المواقع لا سلكيا عبر الساتل وكذا الحوسبة السحابية (تخزين محتوى حاسوبي عن بعد)، داعية في هذا الصدد المتعاملين و مقدمي الخدمات الراغبين في الحصول على هذا النوع من الخدمات إلى التقرب من هياكلها للحصول على الرخصة.

وتعلن سلطة الضبط للبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية عن دخول حيز التنفيذ للقرار المتعلق بدفتر الشروط المحدد لشروط و أحكام إقامة واستغلال خدمات التحديد الراديو، و/أو تحديد المواقع لا سلكيا عبر الساتل وكذا خدمات نظام تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الراديو بحسب ذات المصدر الذي يضيف أن الأجزاء الأساسية المكونة لملف طلب الرخصة محددة في المادة السادسة 6 من دفتر الشروط القابل للتحميل على الموقع الالكتروني لذات السلطة.

كما تعلم نفس سلطة الضبط بدخول حيز التنفيذ للقرار المتعلق بدفتر الشروط المحدد لشروط وأحكام إقامة واستغلال خدمات استقبال وتخزين المحتوى الحاسوبي لفائدة المستخدمين المتواجدين عن بعد في إطار توفير الخدمات المسماة الحوسبة السحابية.

وتم تحديد العناصر الأساسية المكونة لملف طلب الرخصة في المادة السابعة (7) من دفتر الشروط القابل للتحميل على الموقع الالكتروني لذات السلطة.

وتعد الحوسبة السحابية مجموعة من خدمات حاسوبية متكونة من حواسيب الخدمة والتخزين وقاعدة بيانات ومكونات الشبكة وبرمجيات وأدوات التحليل وغيرها يتم توفيرها عبر الانترنت (السحابة الالكترونية). وتسمى الشركات التي تقترح هذه الخدمات الحاسوبية بمقدمي خدمات الحوسبة السحابية.

وتقوم الحوسبة السحابية بتسهيل حفظ البيانات واسترجاعها بصفة استعجالية واستمرارية الأنشطة وتوفرها بأقل تكلفة لأنه يمكن استنساخ وتخزين البيانات على العديد من المواقع المتكررة على الشبكة.