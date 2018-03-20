قتل الجيش الصومالي خمسة عناصر من حركة الشباب المسلحة في هجوم استهدف معسكرا تابعا لهم في منطقة "بوردوبو" التابعة لإقليم جذو جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء أن قوات الجيش كبدت عناصر حركة الشباب الذين شنوا الهجوم على معسكر في منطقة بوردوبو خسائر فادحة في الأرواح حيث قتلت خمسة مسلحين وأصابت عددا آخر بجروح.

وأفاد حسن محمود علي رئيس المنطقة بأن خمسة من عناصر حركة الشباب الإرهابية قتلوا في الهجوم وأصيب آخرون، كما استولت القوات المسلحة على أسلحة وذخائر عسكرية كانت بحوزة المهاجمين، دون أن تتلقى القوات المسلحة الصومالية أي خسائر في صفوفها.

و أوضح أنه عقب الهجوم قامت قوات بالجيش بعملية تعقب ومطاردة عناصر الحركة المتطرفة الذين انسحبوا باتجاه مناطق وسط البلاد.

و كان الجيش الصومالي، قد أعلن قبل ثلاثة أيام أنه تمكن من قتل 32 من عناصر حركة الشباب خلال مواجهات بين الجانبين في مناطق تابعة لبلدة محاس الواقعة في إقليم هيران وسط البلاد.

يذكر أن الجيش الصومالي يحارب حركة الشباب منذ عام 2007، ورغم طرد عناصر الحركة من العاصمة مقديشو في أوت 2011 وخسارتهم غالبية معاقلهم في عموم البلاد، إلا أنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق نائية في الجنوب والوسط حيث يستخدمونها كنقاط انطلاق لهجمات واعتداءات انتحارية في المدن لاسيما في عاصمة البلاد.