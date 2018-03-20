أهم الدول الزبونة للجزائر خلال 2018

مال و أعمال
20 مارس 2018 () - واج/س.أ
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فيما يلي قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر و  قيمة الصادرات الجزائرية و تطورها نحو كل بلد (ارتفاعا أو تراجعا)  خلال الشهرين الاولين لسنة 2018, مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017. 

البلدان                           القيمة (مليون دولار)         التطور 

 

اسبانيا                       943                      +28,6%                

ايطاليا                       892                     -24,1%

فرنسا                       775              +11,03%

الولايات المتحدة الأمريكية    634              -0,31%

بريطانيا                     490                   +260,3%

تركيا                       400       +7,2%                           

هولندا                     315           -3,4% 

البرازيل                 274             -30,8%

البرتغال                239           + 91,2%

الهند                     200              +112,8%

تونس                    154                    +49,51%

بلجيكا                   152              -15,1%

المغرب                 135              +71%

الصين                  123                   -

كوريا الجنوبية         120                  -

          

 المجموع  الفرعي :    5.846

المجموع  :               7.101.

 

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