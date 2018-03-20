تقرر إجراء مباراة شبيبة القبائل-اتحاد البليدة لحساب الدور ربع النهائي لكأس الجزائر يوم السبت المقبل بملعب 5 جويلية 1962 (الجزائر) ابتداء من الساعة 16:00، حسب ما أوردته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وكانت هذه المقابلة مقررة بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، قبل أن تتم برمجتها بالملعب الأولمبي بالعاصمة بحجة أن الملعب الأول لا يتسع لـ 20 ألف متفرج، حسب ما اشترطته لجنة تنظيم كأس الجزائر التابعة للهيئة الفيدرالية.

بعد ذلك بأيام، أعلنت الفاف عن تأجيل آخر لقاء من الدور ربع النهائي إلى تاريخ لاحق قصد السماح للشبيبة باختيار ملعب يحتضن هذه المواجهة، لتختار إدارة "الكناري" بعد أيام من التشاور اللعب بميدان 5 جويلية.

ويلتحق الفريق المتأهل من هذه المقابلة في الدور نصف النهائي بكل من أندية مولودية الجزائر، اتحاد بلعباس و شباب الزاوية.