تقرر إجراء مباراة شبيبة القبائل-اتحاد البليدة لحساب الدور ربع النهائي لكأس الجزائر يوم السبت المقبل بملعب 5 جويلية 1962 (الجزائر) ابتداء من الساعة 16:00, حسب ما اوردته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وكانت هذه المقابلة مقررة بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو, قبل ان تتم برمجتها بالملعب الاولمبي بالعاصمة بحجة ان الملعب الاول لا يتسع ل20 ألف متفرج, حسب ما اشترطته لجنة تنظيم كأس الجزائر التابعة للهيئة الفيدرالية.

بعد ذلك بأيام, أعلنت الفاف عن تأجيل آخر لقاء من الدور ربع النهائي الى تاريخ لاحق قصد السماح للشبيبة باختيار ملعب يحتضن هذه المواجهة, لتختار ادارة "الكناري" بعد ايام من التشاور اللعب بميدان 5 جويلية.

ويلتحق الفريق المتأهل من هذه المقابلة في الدور نصف النهائي بكل من أندية مولودية الجزائر, اتحاد بلعباس و شباب الزاوية.