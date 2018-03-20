برر الناخب الوطني رابح ماجر خياراته للقائمة التي اختارها تحسبا للمواجهتين الوديتين ضد تنزانيا وإيران.

وبعد عدم برمجة ندوة صحفية للناخب الوطني مثلما كان معتادا قبل أي مباراة يخوضها "الخضر"، نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شريط فيديو لرابح ماجر خصص أكبر جزء منه للحديث عن قائمة 24 لاعبا والتي لاقت العديد من الانتقادات.

ووصف ماجر القائمة التي اختارها رفقة طاقمه الفني بـ"المدروسة"، معتبرا الحارس فوزي شاوشي من أحسن الحراس في إفريقيا، وهذا ربما للرد على الانتقادات التي طالته بعد عدم استدعاء مبولحي المتألق في الدوري السعودي، أما فيما يخص استدعاء المهاجمين سليماني وسوداني البعيدين عن المنافسة فقد برر صاحب الكعب الذهبي وجود لاعب نيوكاسل في المعسكر للحفاظ على روح المجموعة، في حين اعتبر أن سوداني عائد بكل إمكانياته بعد غياب طويل عن المنتخب.

من جهة أخرى رسم ماجر التحاق الحارس الدولي السابق الوناس قاواوي بطاقمه الفني، في منصب مدرب للحراس رفقة محمد حنيشاد، إضافة إلى المحضر البدني نصر الدين شريفي الذي تواجد خلال التربص الأخير للمحليين.

وفي الأخير وجه ماجر نداءا للجماهير الجزائرية مطالبا إياها بمساندة المنتخب خلال المباراة الودية ضد تنزانيا هذا الخميس بملعب 5 جويلية، قائلا "هذا المنتخب ملك للشعب الجزائري والكلام يكون فوق أرضية الميدان".