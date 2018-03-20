أرجع وزير الصحة و إصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي انتشار داء الحصبة إلى الأولياء اللذين لم يلقحوا أبنائهم.

وأشار حسبلاوي خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية لولاية تيسمسيلت أن الفيروس سجل انتشارا واسعا في العديد من الولايات وأن وزارة الصحة قد باشرت حملات توعية حول هذا الداء في المناطق التي لم تسجل فيها حملات تلقيحية واسعة.

كما أعلن في نفس السياق عن "تسجيل لحد الآن 6 وفيات جراء مرض البوحمرون", مؤكدا أن "الوقاية من هذا المرض لا تتم إلا بعملية التلقيح".

وأبرز الوزير بأنه "خلال السنتين الأخيرتين سجلنا مشاكل في حملات التلقيح ضد داء الحصبة مما أدى الى تسجيل حالات مرضية ببعض مناطق الوطن", قائلا أنه "بفضل نجاعة وسرعة التدخل للفرق الطبية بولايات الوطن شهدت الأمور تحسنا وذلك من خلال تسجيل خلال ثلاثة أيام الأخيرة تناقصا في الحالات المصابة".

وكشف مختار حسبلاوي عن أنه "تم تلقيح خلال الـ15 يوما الأخيرة أكثر من 260 ألف طفل ضد مرض الحصبة مما يعكس الوعي الذي أضحى يتحلى به المواطنون بخصوص نجاعة عملية التلقيح وتنفيذا للرزنامة الإجبارية ضمن البرنامج الموسع للتلقيح الذي سنكون جادين في تجسيده".