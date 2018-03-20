أصبح هاشتاغ #DeleteFacebook "حذف فايسبوك" الأكثر تداولا بعد انتشار فضيحة حول قيام شركة استشارات سياسية باستغلال بيانات 50 مليون مستخدم، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.



وكشفت Observer، أن شركة "Cambridge Analytica" التي عملت مع فريق دونالد ترامب الانتخابي، اشترت بيانات جمعتها شركة "Global Science Research".



ولم يكن مستخدمو فايسبوك سعداء بهذا الخبر، وانتقلوا إلى موقع تويتر للتعبير عن غضبهم عبر نشر هاشتاغ "#DeleteFacebook". وتدعو هذه الحملة المستخدمين إلى إلغاء الاشتراك بكل ما يتعلق بموقع فايسبوك، بما في ذلك إنستغرام وواتس آب.



وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة فايسبوك، مارك زوكربيرغ، يواصل التزام الصمت حول القضية، بينما تتعامل الشركة مع انخفاض قدره 6.77% في الأسهم، نتيجة هذه الفضيحة المدوية. وتسبب هذا الانخفاض بخسارة الشركة 36 مليار دولار من قيمتها، كما خسر زوكربيرغ 5.5 مليار دولار، وفقا لفوربس.