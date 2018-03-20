أدانت اليوم محكمة الاستئناف بالجنايات لدى مجلس قضاء تبسة أربعة متهمين بعقوبات تترواح بين أربع وست سنوات سجنا بينهم رئيس بلدية سطح قنتيس السابق بتهمة جناية تمويل مجموعة إرهابية مسلحة.

وقد ألتمس ممثل الحق العام في مرافعته عقوبة 20 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 500.000 دج. و تعود الوقائع إلى 11 نوفمبر 2016 بعد توفر معلومات لدى الدرك الوطني مفادها قيام أحد المتهمين وهو شقيق لعنصر مسلح بتموين مجموعة إرهابية و التي تنشط جنوبي غربي تبسة إلى حدود ولاية خنشلة . وأعترف المتهم الرئيسي بالجرم المنسوب إليه وأن سبب تمويل الجماعة الإرهابية يرجع لتواجد شقيقه وأن العاطفة كانت وراء ذلك وعندما توجه رئيس الجلسة له بالأسئلة أن كانت العاطفة وراء ذلك كما يقول"هل شقيقك على صواب أم على خطأ؟ فرد المتهم أنه على خطأ . عندها رد الرئيس مادمت مقتنعا أنه على خطأ لماذا لم تستغل العاطفة وتقوم بمساعدته على الانخراط في إجراءات المصالحة الوطنية وهؤلاء مغرر بهم وبالتالي يكون دورك فعالا في خدمة بلدك وحماية شقيقك؟ وأعترف شقيق الإرهابي بتقديم المؤونة واقتناء المواد الغذائية، وعند سماع المتهم الثاني أنكر صلته جملة وتفصيلا الوقائع وأن شقيق الإرهابي لديه نزعة انتقامية منه وقد وقعت مناوشات بين المتهمين الأربعة عند استكمال الاستجواب وسرعان ما عادت المحاكمة إلى الهدوء بعد تضارب التصريحات بين المتهمين وتدخل الرئيس.