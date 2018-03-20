قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه ستكون هناك استثمارات سعودية كبيرة في الولايات المتحدة، ووصف العلاقات بين واشنطن والرياض بأنها ربما الأفضل من أي وقت مضى.



وأضاف ترامب أن هناك العديد من الشركات الأمريكية التي ستستفيد كثيرا من الاستثمارات السعودية، وخلال اللقاء حمل ورقة تظهر مبيعات أسلحة أمريكية للسعودية بقيمة 12.5 مليار دولار.



وتحدث الرئيس الأمريكي عن مكافحة الإرهاب بالقول إنه تمت استعادة جل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في السابق.



من جهته، قال ولي العهد السعودي إن لبلاده مصالح عديدة مع واشنطن في الأمن والاقتصاد والعديد من القضايا العميقة، وأضاف أنه ناقش مع ترامب قضايا عديدة مثل مكافحة الإرهاب وكيفية تجفيف منابعه.



وزيارة ابن سلمان -التي ستستمر أسبوعين- هي الأولى منذ تعيينه وليا للعهد في جوان الماضي، وكان زار واشنطن قبل ذلك عندما كان وليا لولي العهد. وتشمل لقاءاته كذلك مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، ومستشار الرئيس للأمن القومي هربرت ماكماستر.