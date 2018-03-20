أسرّت مصادر مطّلعة من قبة البرلمان، أن معركة حامية الوطيس، اندلعت بين نائبي رئيس المجلس الشعبي الوطني من الموالاة. أما السبب فكان رغبة الأول في الضغط من أجل تنحية رئيسة وكالة الخطوط الجوية الجزائرية بمقر المجلس. فيما يصر الثاني على دعم هذه المسؤولة وإبقائها في منصبها. من علم وسمع بحادثة العراك بين النائبين، قال “نعم هناك “نوائب” في البرلمان”، فيما تساءل نواب آخرون “ألم يجد هؤلاء الإطارات من شغل في الهيئة التشريعية حتى راحوا يتعاركون من أجل امرأة؟”.