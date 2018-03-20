أطلق الأطباء المقيمون، قناة لنشرة خاصة على موقع “اليوتيوب” عنوانها “أخبار المقيمين”، اعتبروها سلاحهم الجديد لمواجهة أي محاولة للتعتيم الإعلامي أو تقديم أخبار مغلوطة عنهم. يحدث هذا بعد أن نجح هؤلاء في تعبئة 15 ألف من زملائهم في أطول إضراب يشهده السلك الطبي، معتمدين على التحكم في وسائل التواصل الاجتماعي التي يقف وراءها ترسانة من المصوّرين وخبراء الكمبيوتر والتقنيين من الأطباء المقيمين، ليثبت هؤلاء أنهم يتمتعون بطول النفس ولن يتركوا “أرض المعركة” بسهولة.