أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء ،عن مقتل 26 شخصا وإصابة 18 آخرين في هجوم انتحاري استهدف احتفالات المواطنين بعيد النوروز بالقرب من جامعة كابول.

قال مساعد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرة رحيمي في تصريح لوسائل الإعلام": "إن حصيلة الانفجار وصلت إلى 26 قتيلا و18 جريحا. ووقع الانفجار في منطقة علي آباد بالقرب من البوابة الشمالية لجامعة كابول.

ويحتفل الأفغان، اليوم الأربعاء، بعيد النوروز وهو أول أيام فصل الربيع وبداية العام الشمسي المعتمد كتقويم رسمي للبلاد.

وكان آخر انفجار شهدته كابول، السبت الماضي 17 مارس، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، بينما تشير تقارير إلى أن استمرار وقوع الهجمات في كابول يقوض الثقة في حكومة الرئيس أشرف عبد الغني التي يدعمها الغرب.