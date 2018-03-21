صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة بتوترات في منطقة الشرق الأوسط وقوة الطلب على الرغم من أن زيادة الإنتاج الأمريكي ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق.

وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمائة، إلى 63.69 دولار للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمائة، إلى 67.56 دولار للبرميل.

ووصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن يوم الثلاثاء في زيارة رسمية تثير تكهنات بشأن إمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران مجددا بعد تجدد انتقادات للاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وإذا أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران تتوقع شركة "إف.جي.إي" المتخصصة في استشارات الطاقة أن ينتج عن ذلك انخفاض في صادرات النفط الإيرانية بين 250 و500 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.

وفي إشارة على قوة الطلب قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 16 مارس إلى 425.3 مليون برميل.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للإنتاج الأمريكي والمخزونات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.