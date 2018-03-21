عاش مستعملو الطريق الوطني رقم واحد ساعات عصيبة عقب فجر اليوم بأعالي بن شيكاو بالمدية.

امتد شلل حركة المرور وزحمة التوقفات تحت تواصل تهاطل الثلوج وأخطار الإنزلاقات واحتكاك أو تصادم المركبات على مسافة تفوق الستة كيلومترات خاصة على الجسر الإجتنابي لمرتفع بن شيكاو والرابط بين حي المساعدة الاجتماعية ومزرعة الشهيد سي الطيب الجغلالي إلى غاية قرية عين الحجر ومنحدر الفرنان بالبرواقية جنوبا أين قضىت مئات المركبات العالقة عجلاتها بين الثلوج طيلة الساعات الأولى دون تحرك، فيما شهد المنحدر المحاذي لحديقة التسلية بالمرتفع تصادم وانزلاق عدة مركبات.

وحتى كاسحات الثلوج التي سارعت إلى المكان لقيت صعوبة جمة في الولوج بين طوابير المركبات المتزاحمة في الاتجاهين من الطريق السيار إلى غاية منحدر الفرنان بأعالي البرواقية الذي شهد بدوره اختناقا مروريا أعاق حركة العديد من مستعملي الطريق المتجهين شمالا وأجبر العشرات منهم على التراجع، أو إتمام الطريق سيرا على الأقدام إلى غاية حي المساعدة الاجتماعية بحثا عن أية وسيلة للتنقل بالنسبة للمضطرين مثلا التوجه نحو عاصمة الولاية كطلبة الجامعة للالتحاق بمقاعد إجراء الامتحانات الاستدراكية وغيرها حسب حالة العديد ممن صادفناهم عالقين أو مسرعين سيرا على الأقدام متخلين عن وسائل النقل خلال تجوالنا ببعض مقاطع هذا الشطر من الطريق السيار الذي لم يمر سوى شهر عن وضعه قيد الخدمة التجريبية.