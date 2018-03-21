أطاحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيبازة بالتنسيق مع أمن دائرة القليعة بشبكة دولية مختصة في سرقة وتهريب المركبات من مختلف الأحجام، وقد تم حجز 73 مركبة وتوقيف 36 شخصا تم تقديمهم اليوم الأربعاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.

وكشف مصدر أمني أن التحقيق حول الشبكة الممتدة عبر 27 ولاية بدأ منذ قرابة السنة، وذلك بعد شكوى تقدم بها صاحب شاحنة من ولاية تيبازة تفيد بتعرض مركبته للسرقة ،حيث تمكنت مصالح الأمن من استرجاعها قبل أن تبين التحقيقات أن الأمر يتعلق بشبكة دولية لسرقة وتهريب المركبات.

وقد مكنت تحقيقات مصالح الأمن عبر 27 ولاية من توقيف 36 شخصا واسترجاع 73 مركبة منها شاحنات ،سيارات نفعية وسياحية، وكذا محركات.



