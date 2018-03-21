أكد المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية إبراهيم إحدادن ،اليوم الأربعاء،أن الجزائر تحوز على 80 محطة متخصصة في الأرصاد الجوية و 271 محطة تعمل آليا أي بصفة" أوتوماتيكية" وجميعها ترسل بيانات عن الأحوال الجوية كل نصف ساعة إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية وفيه تتم مراقبة الرسائل الواردة بعدها يتم توزيعها فمجموعة منها ترسل إلى البنك العالمي وأخرى إلى الكمبيوتر عندها تتم التنبؤات الجوية.

وأوضح إبراهيم إحدادن في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية ،أن خمس محطات بالجمهورية تعمل بطريقة رمي البالونات في الفضاء لجمع البيانات وإرسالها على الصعيد الدولي ، معلنا أن الجزائر وجنوب إفريقيا تعدان البلدين الأفريقيين الوحيدين اللذين لازالا يراقبان الجو بهذه الطريقة لتزويد المركز العالمي بمعطيات التنبؤات الجوية.

وقال ضيف الأولى إن المركز الوطني للأرصاد الجوية باستطاعته أن يجري توقعات موسمية مبنية على معلومتين مفتاحيتين لحالة الجو وهما هطول الأمطار و درجات الحرارة

وأفاد المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن الجزائر قد اقتنت الجهاز الحاسوب للتوقعات سنة 2014 ، و لها حاسوب حالي قوي يقوم بـ 10 آلاف مليار عملية في الدقيقة ، كاشفا عن استقدام جهاز أقوى يضاعف قدرة العمل لتغطية كل التراب الوطني.