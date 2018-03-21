أعاد مسلحو جماعة بوكو حرام المتطرفة عددا من 110 تلميذة اختطفتهن في دابشي بشمال شرق نيجيريا قبل أكثر من شهر في الـ 19 من فيفري، إلى البلدة، بحسب ما أعلن اثنان من الأهالي لوكالة الأنباء الفرنسية هذا الأربعاء.

وأكد مسؤول كبير في أبوجا والشرطة في ولاية يوبي إطلاق سراح 76 تلميذة من ضمن 110 مختطفة، الا أنه لم يتضح بعد مصير بقية الـ 34 طالبة.

وقال بشير مانزو الذي يرأس مجموعة تقدم الدعم للأهالي الذين اختطفت بناتهم "لقد أعيدت الفتيات،و تم إحضارهن في تسع عربات وتركن أمام المدرسة حوالى الساعة 8:00 صباحا

وأضاف "لدي لائحة بأسماء الفتيات، وسأتوجه الآن إلى المدرسة لأخذ أسماء العائدات والتأكد مما إذا كان هناك مختطفات لم يطلق سراحهن بعد".

وتابع "لم يكن برفقة الفتيات أي عناصر أمن أحضرهن خاطفوهن وتركوهن أمام المدرسة وغادروا دون التحدث مع أحد".