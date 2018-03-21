افتتحت ،اليوم الأربعاء ،بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) الطبعة السابعة للصالون الوطني للتشغيل بمشاركة أزيد من 500 مؤسسة من بينها 300 مؤسسة منشأة في إطار تدابير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و60 مؤسسة من قبل شباب الجالية الجزائرية بالخارج.

ويمتد هذا الصالون الذي أشرف على افتتاحه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بحضور عدد من أعضاء الحكومة و المنظم تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى غاية يوم 27 مارس الجاري.

وتهدف هذه التظاهرة التي تجري تحت شعار "المؤسسة الناشئة " إلى عرض وشرح مختلف آليات دعم المؤسسات الناشئة والشباب حاملي المشاريع المبتكرة التّي تقدمها كلّ من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

ويتضمن الصالون عدة أجنحة تبرز مختلف المنتوجات المنجزة من قبل الشباب في قطاعات شتى سيما تكنولوجيات الإعلام والاتصال و الصناعة والبيئة والطاقات المتجددة وخصصت أجنحة للهيئات المكلفة بتنفيذ آليات تدعيم التشغيل وخلق المؤسسات المصغرة على غرار الوكالة الوطنية للتشغيل و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

كما خصصت فضاءات أخرى للدوائر الوزارية المعنية مباشرة بقطاع العمل والغرف المهنية ومختلف الهيئات و الشركاء المساهمين في عملية إنشاء المؤسسات المصغرة مثل صندوقي الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء "كناس" و"كاسنوس" وكذا البنوك.