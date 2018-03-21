وقع الوزير الأول،أحمد أويحيى الذي يمثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي،اليوم الأربعاء، في كيغالي عاصمة رواندا على الاتفاق المتعلق بإطلاق مسار منطقة التبادل الحر وعلى بروتكول استحداث المجموعة الاقتصادية الإفريقية المتعلقة بالتنقل الحر للأشخاص.

ووقع على هذا الاتفاق حوالي أربعين رئيس دولة و حكومة للاتحاد الإفريقي خلال أشغال هذه القمة الاستثنائية التي يترأسها الرئيس الرواندي، بول كاغامي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

و يشكل وضع منطقة التبادل الحر أحد المحاور ذات الأولوية لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي الذي وضع رؤية جديدة لتنمية القارة خلال العقود الخمسة المقبلة عبر نمو شامل و تنمية مستدامة.

و من المرتقب أن تشمل منطقة التبادل الحر السوق المشتركة لشرق و جنوب إفريقيا (كوميسا) و مجموعة شرق إفريقيا و مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و اتحاد المغرب العربي و مجموعة دول الساحل والصحراء.