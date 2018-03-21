في دراسة ألمانية حديثة، قامت إحدى الهيئات باستفتاء آلاف من النساء و الرجال حول عمل المرأة، وكانت إجاباتهم 84 % يأملون في تكوين أسرة، وفضلت 65% من الفتيات عدم العمل، و تؤكد البحوث والدراسات النفسية والاجتماعية كافة أن العمل يجعل المرأة أكثر قوة، ويمنحها الإحساس الذاتي بأنها أكثر قيمة في مختلف النواحي النفسية والمعنوية، وأن العمل المستقر يشعر المرأة بأنها تحقق ذاتها، ويزيل كثيراً من المشاعر السلبية لديها، كأن تشعر بأنها لا تزال ذلك الكائن الضعيف ذات القدرات المحدودة.

لكن في بلادنا لا تزال القيم الاجتماعية المرتبطة بعمل المرأة غير إيجابية عموماً، وفي ذلك تناقض كبير مع الواقع المعاش. حيث إن المرأة قد انخرطت فعلياً في ميادين العمل المتنوعة والضرورية، ولكن القيم الغالبة لا تزال تثمن عمل المرأة داخل البيت فقط.

وهي تعلن بذاتها أن العمل المنزلي له أهميته كبيرة ولا شك في ذلك. لكن الحياة المعاصرة بتعقيداتها المختلفة وتطوراتها ومتطلباتها قد ساهمت بتغير الصورة.

كما أن المرأة لم تنقطع عن العمل خارج المنزل بل استمرت فيه في البيئات القروية والصحراوية، وفي أعمال الزراعة وتربية المواشي والأعمال الإنتاجية الأخرى المساندة.

ولابد من تعديل القيم السلبية المرتبطة بعمل المرأة، وتأكيد أهميته وجوانبه الإيجابية، وعدم إطلاق التعميمات الخاطئة أو السطحية حول عمل المرأة، مما يساهم في تخفيف الضغوط والتناقضات التي تواجهها المرأة في عملها، وبالتالي يدعم صحتها النفسية.