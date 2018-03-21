أكد مدير الادارة و مراقبة التسيير و الاعلام الآلي عبد الرحمان بوسواليم، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة أن عدد الشواطئ المسموحة للسباحة على مستوى الولاية لموسم الاصطياف 2018 قد بلغ 69 شاطئا مدعما بكل الوسائل الضرورية مع ضمان مجانية الدخول للشواطئ و كذا مجانية الطاولات و الكراسي و المضلات.

وأضاف بوسواليم في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أنه تم تخصيص 69 شاطئا مسموحا للسباحة على مستوى ولاية الجزائر بمناسبة انطلاق موسم الإصطياف في الفاتح من جوان القادم وبالمقابل سيتم إعادة فتح شاطئين ويتعلق الأمر بشاطئ النخيل "بالم بيتش" والشاطئ "الأزرق" (أزور) بعد الانتهاء من الأشغال كما ذكر بإمكانية ارتفاع العدد بعد تقليص عدد الشواطئ المغلقة وعددها 22 بالعاصمة بعد التكفل و القضاء على النقاط السلبية التي تعاني منها كتسربات المياه المستعملة حيث ستقوم لجنة مختصة بزيارة ميدانية لتفقدها.