أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أنه سيتم "تحسين" التدابير الأمنية المتخذة مسبقا لضمان السير الحسن للامتحانات المدرسية الوطنية.

وردا على سؤال حول التدابير الأمنية التي ستتخذ من قبل وزارته لضمان السير الحسن للامتحانات المدرسية المقبلة لاسيما امتحانات البكالوريا بهدف تفادي اي محاولة غش, صرح الوزير أنه "سيتم تحسين التدابير المتخذة سابقا".

وأوضح بدوي على هامش تدشين الديوان الوطني لطبع مواضيع البكالوريا مع وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, قائلا "نحن دولة ولدينا آليات" مضيفا أن "عدة قطاعات هي معنية لا سيما التربية الوطنية والداخلية وجميع مصالح الأمن".

وابرز بدوي أن "جميع الإجراءات والتدابير قد اتخذت لضمان سير الامتحانات على الصعيد الوطني في ظروف جيدة, سواء أكان ذلك على الصعيد الأمني أو من حيث الظروف البيداغوجية".

وكانت وزيرة التربية الوطنية قد أكدت السنة الماضية عشية انطلاق امتحانات البكالوريا أن كل الإجراءات اتخذت لضمان السير الحسن للامتحانات المدرسية الوطنية وتأمينها "تفاديا للغش",لا سيما استعمال اجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع البكالوريا ومراكز حفظها "دون اللجوء الى حجب مواقع التواصل الاجتماعي".