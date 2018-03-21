لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث سير وقع صباح اليوم الأربعاء بمنطقة وادي الذويهبة ببلدية الحوامد بولاية المسيلة, حسب ما علم من مصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر بأن الحادث وقع على محور الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي بسكرة والمسيلة عقب اصطدام مركبتين سياحيتين مضيفا بأنه تم تحويل جثث الضحايا نحو مستشفى مدينة بوسعادة.

وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث المميت.

من جهة أخرى لقي اليوم الأربعاء ثلاثة أشخاص حتفهم فيما أصيب شخص آخر بجروح إثر حادث سير وقع على الطريق الوطني رقم 16 في شقه الرابط بين بلديتي صفصاف الوسرى و بئر العاتر بالمكان المسمى "العقبة البيضاء" بتبسة, حسب ما علم من خلية الإعلام والاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فإن الحادث وقع جراء اصطدام مركبتين نفعيتين أسفر عن هلاك ثلاثة أشخاص بعين المكان و إصابة شخص رابع بجروح بليغة.

وأضاف بأنه فور إبلاغهم بالحادث تنقل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية بئر العاتر إلى عين المكان حيث تم إجلاء جثث الضحايا نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى التيجاني هدام ببئر العاتر, فيما تم تحويل سائق إحدى المركبتين النفعيتين الذي تعرض لجروح بليغة نحو مصلحة الاستعجالات الطبية لذات المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم.

وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.