أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي الأربعاء في خطابه التقليدي بمناسبة رأس السنة الإيرانية أن بلاده نجحت في "إفشال المخططات الأمريكية" في الشرق الأوسط.

وقال خامنئي في الخطاب الذي ألقاه في مدينة مشهد (شمال شرق) ونقله التلفزيون الإيراني "كل الذين يتدخلون في شؤون العالم يحتجون ويقولون 'لماذا تتدخل إيران في شؤون العراق وسوريا؟' هل هذا أمر يعنيكم؟ نجحت الجمهورية الإسلامية في إفشال مخططات الولايات المتحدة في المنطقة".

وأكد أن هذا "المخطط" الأمريكي يرمي إلى "إنشاء مجموعات مضطهدة وجماعات كداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) لإبعاد شعوب المنطقة عن النظام الصهيوني الغاصب وإلهائها بالنزاعات الداخلية".

وتدعم إيران الحكومتين السورية والعراقية عبر إرسال "مستشارين عسكريين" و"متطوعين" إيرانيين وأيضا أفغان وباكستانيين إلى هذين البلدين لمحاربة المجموعات الجهادية والمعارضة.

وتدين الولايات المتحدة والدول الأوروبية كفرنسا وبريطانيا والسعودية وإسرائيل بشدة الوجود الإيراني في دول المنطقة.

وقال خامنئي "توجهنا إلى هاتين الدولتين بطلب من حكومتيهما وشعبيهما" مؤكدا أنه "تم تقديم المساعدة بعد تفكير وحسابات معمقة".

وأضاف "بدون أي شك لن تحقق الولايات المتحدة أهدافها في المنطقة وبإذن الله سنحقق أهدافنا".