تمكن خبراء المصلحة المركزية لمحاربة الجريمة الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن الوطني من إنقاذ طفل قاصر من الانتحار، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية.

وأوضح ذات المصدر أن العملية تمت بـ"التنسيق مع المكتب المركزي لأنتربول طوكيو بخصوص معلومات تفيد بمحاولة انتحار شخص من الجزائر".

وأضاف أن مجريات هذه العملية تمت من خلال "التحريات التقنية المنجزة من طرف أخصائي المصلحة المركزية لمحاربة الجريمة الإلكترونية بمديرية الشرطة القضائية للأمن الوطني، حيث مكنت هذه التحريات من "تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني، الذي أفاد في مجمل تصريحاته بأن حساب إلكتروني أجنبي قام بربط علاقات مع عدة أصدقاء، أرسل له رسالة إلكترونية طالبا منه المساعدة على الانتحار".