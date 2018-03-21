توصل محامي الدفاع عن المعتقلة الفلسطينية عهد التميمي، لدى سلطات الاحتلال الصهيوني، إلى صفقة مع النيابة العسكرية للاحتلال، بسجن الطفلة 8 أشهر.

وقالت القناة العاشرة الصهيونية، إن ذلك جاء خلال الجلسة التي عقدت اليوم في محكمة عوفر غرب رام الله، وستقضي بموجبها التميمي 8 أشهر في السجن.

وأضافت القناة، أن النيابة العسكرية أعدت لائحة اتهام معدلة للتميمي، تضمنت 4 بنود بدلًا من 12 بندًا كانت وجهتها النيابة للتميمي في وقت سابق.

وتضمنت اللائحة المعدلة اعتراف التميمي بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال من لائحة الاتهام الأصلية.