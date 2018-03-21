تعرفت الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية اليوم الأربعاء على منافسيها بعد إجراء عملية القرعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

ففي رابطة أبطال إفريقيا أوقعت قرعة دوري المجموعات ممثلا الجزائر وفاق سطيف ومولودية الجزائر في مجموعة واحدة رفقة تي بي مازمبي الكونغولي والدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وجاءت المجموعات الأربعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي المصري - تاونشيب رولرز البوتسواني - كامبالا سيتي الأوغندي - الترجي التونسي

المجموعة الثانية

مازيمبي من الكونغو الديمقراطية - مولودية الجزائر - الدفاع الحسني الجديدي المغربي - وفاق سطيف الجزائري

المجموعة الثالثة

طوغو بور الطوغولي - صن داونز الجنوب إفريقي - الوداد الرياضي المغربي - حوريا الغيني

المجموعة الرابعة

زيسكو الزامبي - بريميرو دي أوغستو الأنغولي - النجم الساحلي التونسي - مابابان سوالوزو

أما في كأس الكونفدرالية الإفريقية فسيواجه ممثلا الجزائر اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد كل من بلاطو يونايتد النيجيري واسيك ميموزا الإيفواري على التوالي.

وجاءت النتائج الكاملة للدور 16 مكرر من كأس الكونفدرالية الإفريقية على النحو التالي: