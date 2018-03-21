قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء، إن ما تتعرض له أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار يمثل "دليلا صارخا على التمييز العنصري".



وخلال احتفالية أقامتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، أضاف غوتيريش: "حان الوقت لكي ترقى جميع الأمم وجميع الناس إلى كلمات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعترف بالكرامة وحقوق جميع أفراد الجنس البشري المتساوية وغير القابلة للتصرف".



ودعا إلى "نشر مبادئ التسامح والاندماج واحترام التنوع داخل الأمم وفيما بينها، والعمل على القضاء على رسائل الكراهية، التي ترسخ مفهوم (نحن) و(هم)، بما يؤدي إلى قبول أو رفض واستبعاد الآخر، لمجرد مظهره أو دينه".