أكد اليوم الأربعاء وزير الطاقة مصطفى قيتوني من البويرة أن رفع أسعار الكهرباء "غير وارد حاليا غير أنه لا مفر منه في المستقبل".

واستبعد قيتوني خلال ندوة صحفية عقدها بمرتفعات منطقة سحاريج الجبلية (شرق البويرة) أين أعطى إشارة تشغيل محطة الكهرباء لإيليتن (220/60 كيلوفولط) "أي زيادة حالية في أسعار الكهرباء"، مشيرا في السياق إلى أن "القضية لا تطرح حاليا غير أنه أمر لا مفر منه مع مرور الوقت و ستشمل فقط المستهلكين الكبار ومبذري الطاقة"، كما أضاف.

وبمنطقة إليتين حيث عبر عن فرحته بالجهود التي بذلتها السلطات المحلية بالبويرة في مجال الكهرباء والغاز، أشرف الوزير على وضع في الخدمة محطة مركز توزيع بطاقة 220/60 كيلوفولط لتعزيز تموين كافة ولاية البويرة و الولايات المجاورة مثل بجاية و تيزي وزو.