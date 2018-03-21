عبّر مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، علاء يوسف، عن "بالغ القلق من تصاعد الخطاب العنصري في أوروبا،" ذاكراً حادثة مقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى مؤخراً في بريطانيا.



وأضاف خلال كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف: "ندين بأقوى عبارات جريمة القتل التي تمت الأسبوع الماضي، ضد المواطنة المصرية مريم عبدالسلام في بريطانيا، وما اقترن بها من دوافع عنصرية واضحة، ونطالب الحكومة البريطانية بإجراء تحقيق فوري وشفاف ومستقل لتحقيق العدالة ومعاقبة الجناة، وبما يُسهِم بالتصدي لجرائم الكراهية التي تتزايد معدلاتها في بريطانيا،"



وأدان يوسف أيضاً "واقعة مقتل الطالبة المصرية شادن محمد الجوهري في ألمانيا والظروف العنصرية المشكوك بإحاطتها بوقائع هذا الحادث،" مطالباً الحكومة الألمانية "بتحمل مسؤولياتها في إجلاء الحقيقة وتحقيق المحاسبة، لمحاسبة المرتكبين."



وأضاف يوسف في خطابه: " "لقد كان من أبرز الإنجازات للمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، إبرام الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وعلى الرغم من ذلك لا زالت ظاهرة العنصرية تهدد مجتمعاتنا، متخذة صوراً مستحدثة تمثلت في التمييز وكراهية الآخر على أساس أصله الديني أو العرقي أو وضعه كمهاجر أو ملتمس لجوء، وبهذا الصدد يعرب الوفد المصري عن بالغ القلق من تصاعد الخطاب العنصري في أوروبا، وحضّه على كراهية الأجانب وتشجيعه على التمييز والعنف ضد أقليات اللاجئين والمهاجرين بما في ذلك العرب والمسلمين والمنحدرين من أصول إفريقية."