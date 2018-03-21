انضم أحد مؤسسي تطبيق "واتساب" الشهير الذي اشترته شركة "فايسبوك"، برايان أكتون، إلى الحملة التي تطالب بـ "حذف فايسبوك"، وتدعو المستخدمين إلى التوقف عن استخدامه، على إثر انتهاك صارخ للخصوصية. وكتب أكتون في تغريدته: "حان وقت حذف فايسبوك"، deletefacebook#.



واستحوذت الشبكة الاجتماعية "فايسبوك" على شركة أكتون، الشهيرة، واتساب، عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.



وتتنامى حركة "حذف فايسبوك" على نحو مطرد على الأنترنت، بسبب فضيحة حصول شركة "كامبريدج أناليتيكا" على معلومات عن 50 مليون مستخدم لـ "فايسبوك" دون علمهم. وفقدت الشبكة الشهيرة أكثر من 50 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال هذا الأسبوع، نقلاً عن موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وغادر أكتون شركة #فايسبوك في سبتمبرل من العام الماضي، وأعلن مؤخراً عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في تطبيق آمن للتراسل اسمه Signal.



وقبيل هجوم مؤسس "واتساب" على "فيسبوك"، قال المستثمر البارز في مجال التكنولوجيا، روجر ماكنامي، وهو من أوائل المستثمرين في الشبكة الاجتماعية، إن "فايسبوك" تواجه أزمة ثقة يمكن أن تدمرها.



وقد لا يكون خيار حذف "فايسبوك" صالحا للكثيرين، لأن هذه الخطوة تستلزم أيضا حذف التطبيقات الشهيرة الأخرى التي تمتلكها "فايسبوك" مثل واتساب" و#إنستغرام.